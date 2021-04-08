Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.
35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx, Karim Hafez xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx, Fofana xxx, Adem Büyük xx, Acquah xx, Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Ndizeye, Zuqui, Zeki Yavru, Malle, Nshimirimana, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Caner Erkin xx, Gökhan Gönül xxx, Szalai xx, Serdar Aziz xx, Osayi xx, Ozan Tufan xx, İrfan Can xx, Gustavo xx, Valencia xx, Samatta xx
Yedekler: Osman Ertuğrul, Filip Novak, Tisserand, Lemos, Pelkas, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Sinan Gümüş
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 35) (Yeni Malatyaspor), Valencia (dk. 17) (Fenerbahçe)
(Turgay Kılıç - Resul Yanbul/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı