Süper Lig yayın ihalesi için üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı

Yayın ihalesi için üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı detaylarda TV ve Dijital haklar için irili ufaklı toplam 12 medya kuruluşu da TFF'den ön bilgi aldı. Son ihaleye göre rakamlar hayli düşük.

"ŞARTNAME NEDİR, NASIL ALINIR?"

Şartname almak; Yayın ihalesine katılmak için alınan bir ön bilet gibi düşünülebilir. İhale günü teklif verip vermemek kurumların kararına bağlı. 150 bin TL ödeyip ihaleye katılım hakkı elde edebiliyorsunuz. Süper Lig Yayın İhalesi 21 Şubat 2022'de yapılacak. Saran Holding, beIN Sports ve Turkuvaz Medya, yayın haklarına talip oldu.3

YAYIN İHALESİ NASIL OLACAK?

Yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.

PAKET 1-A

Hafta sonuna denk gelen toplam 210 (2022-23 sezonu için bu rakam 238) Süper Lig maçının canlı yayını.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 8 derbi maçı

PAKET 1-B

Yine hafta sonuna denk gelecek toplam 60 (2022-23 sezonu için 68) Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 4 derbi maçı

PAKET 1-C

Süper Lig'de oynanacak 36 maçın canlı yayını

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