Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor
Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlıyor.
Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlıyor.
20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'in ilk haftasında yarın son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.Fenerbahçe pazar günü Adana Demirspor'a, Galatasaray ise pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak. İki mücadelenin başlama saati de 21.45.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de maçları aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek. Kovid-19 geçirenler de 180 gün süreyle statlara seyirci olarak girebilecek. 10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.Süper Lig'de yarın başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 27 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 7 Ocak 2022'de başlayacak ve 22 Mayıs 2022 tarihinde bitecek.Ligin ilk hafta maçları şöyle: YARIN: 20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park)14 AĞUSTOS CUMARTESİ19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)21.45 Altay - Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu)21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (Yeni Hatay Stadyumu)15 AĞUSTOS PAZAR19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe (Antalya Stadyumu)21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana Stadyumu)16 AĞUSTOS PAZARTESİ19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Yeni Malatya Stadyumu)19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu)21.45 Giresunspor - Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
TFF 1'İNCİ LİG, GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR MAÇIYLA BAŞLIYORTFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın oynanacak Gençlerbirliği - Eyüpspor maçıyla başlayacak.Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta tamamlandıktan sonra, ikinci devre 7 Ocak 2022'de başlayacak. 38 haftalık normal sezon, 15 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. 19 takımın mücadele edeceği ligde ilk haftanın programı şöyle;YARIN20.30 Gençlerbirliği - Eyüpspor (Eryaman)14 AĞUSTOS CUMARTESİ19.15 İstanbulspor - Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)21.45 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)21.45 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)15 AĞUSTOS PAZAR19.15 Tuzlaspor - MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)19.15 Ankara Keçiörengücü - Altınordu (Osmanlı)21.45 Bursaspor - Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)21.45 Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)16 AĞUSTOS PAZARTESİ20.30 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)
(Haftayı Yılport Samsunspor BAY geçecek.)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı