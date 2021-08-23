Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

55. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Kayode ceza alanına girerken yerde kaldı, hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

69. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu Gradel bir kez daha vurdu Uğurcan ikinci pozisyonda da topu çıkarmayı başardı, arkadan gelen Cofie, vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-1

75. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet sağ kanattan hareketlendi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Cornelius'un ceza alanına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza alanına ortasına Cornelius vurdu, Ali son anda topu kornere çeldi.

Stat: Medacal Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Mustafa Savranlar xxx, Ali Saygın Ögel xxx

Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx (Sıopis dk. 75 x), Bakasetas xxx, Hamsik xxx, Gervinho xxx (Abdulkadir dk. 60 x), Nwakaeme xxx (Cornelius dk. 75 x), Djaniny xx (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Trondsen, Yunus Mallı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali xx, Uğur xx, Gradel xx (Erdoğan dk. 78 x), Kayode xx, Yatabera xx (Sefa dk. 62 x), Camera xx, Okechukwu xx (Cofia dk. 54 x), Hakan xx (Felix dk. 62), Faycal xx, Ahmet xx (James dk. 78 x), Caner xx

Yedekler: Muammer, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bakasetas (dk. 15 pen.), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Cofia (dk. 69 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Azubuike, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör), Ali (Sivasspor), Vitor Hugo, Uğurcan, Bakasetas (Trabzonspor)

(Ersen Küçük - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Muslera Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 21:59:29. #1.14#

title