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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Edgar le'nin hatalı geri pasında topu kapan Emre Kılınç, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

29. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hamsik'in pasında Cornelius'un gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

33.dakikada Kerem Aktüroğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Halil Devrişoğlu boştaki Emre Kılınç'a çıkardı. Emre'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-2

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Bakasetas kafasıyla topu Cornelius'a indirdi. Cornelius'un vuruşunda ise meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağalarla buluştu. 1-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres x, Edgar le x, Vıtor Hugo x, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 37 ?), Berat Özdemir x, Hamsik x, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 37 ?), Nwakaeme x, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Siopis, Koita, Denswil, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xxx, Luyindama xxx, Nelsson xxx, Patrick van Aanholt xxx, Berkan Kutlu xxx, Cicaldau xxx, Morutan xxx, Emre Kılınç xxx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Halil Dervişoğlu xxx

Yedekler: Fatih, Taylan, Alparslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı) - Haberler
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