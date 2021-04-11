Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u ağırladı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Konyaspor'da Sekidika'nın ortasında Kravets'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 1-1

67. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Coffie x (Claudemir dk. 66 x), Robin Yalçın xx, Camara xx, Ahmet Oğuz xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Kone dk. 90+4 ?), Gradel xx (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd x (Erdoğan dk. 66 x), Yatabare x (Kayode dk. 66 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xx, Adil Demirbağ x (Daci dk. 82 ?), Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic x (Diomande dk. 74 x), Shengelya x (Sekidika dk. 46 x), Hadziahmetovic xx, Rahmanovic x (Milosevic dk. 46 x), Zymer xx, Cikalleshi x (Kravets dk. 46 x)

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Yardımcı, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Yatabare (dk. 27), Kayode (dk. 67), Robin Yalçın (dk. 87 pen.) (Sivasspor), Zymer (dk. 55) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Arslan (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim, Diomande

-İHA-

Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:58:24. #1.15#
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