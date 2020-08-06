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Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

2020/21 sezonunda Süper Lig'i şampiyon bitiren takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını kaybetti. Ancak ilk 10 ülkeden birinin takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederse, Devler Ligi kontenjanı Süper Lig şampiyonuna geçecek.

06.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:14

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'da yoluna devam eden takımı kalmamış oldu. Türkiye böylece, sezonu 33.600 UEFA ülke puanıyla ve 11. sırada kapattı.

2020/21 sezonunda Türkiye'de şampiyon olacak takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakknı kaybetmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kurallarına göre, sıralamada ilk 10'da yer alan ülkelerin takımları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

BİR İHTİMAL VAR

Süper Lig'in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak. 2020/21 sezonunda Türkiye'nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, hem liginde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı alır hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak.

Bu 10 ülke ise İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna.

İYİ HABER: SON 30 YIL

Şampiyonlar Ligi'nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız'dı.

Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

AVUSTURYA TEHLİKESİ CİDDİ VE KAPIDA

Süper Lig kulüpleri için kritik bir detay ise 2020/21 sezonunda Avrupa'da gösterecekleri performans olacak. Ülke puanı açısından 11. sırada olan Türkiye, 12. sıradaki Avusturya'dan sadece 0.675 puan yukarıda bulunuyor.

Kötü haber ise 2022/23 sezonu için yapılacak hesaplamada. Zira, UEFA son 5 yılın puanlamasına bakıyor ve Türkiye'nin Avusturya'dan açık ara daha iyi olduğu 2015/16 sezonu puanlamadan kaldırılacak. O sezon Türkiye'nin ülke puanı 6.600 iken Avusturya'nın 3.800'dü. Son 3 yılda Avusturya kulüpleri, sürekli olarak Türk kulüplerinden daha iyi Avrupa puanı topladı.

Sonuç olarak; 2022/23 sezonu için 11. sıranın korunabilmesi ve dolaylı yoldan UEFA Şampiyonlar Ligi direkt grup katılım hakkının alınabilmesi için gelecek sezon kulüplerimizin en azından Avusturya kulüplerinden Avrupa'da daha iyi performans göstermesi gerekiyor.

(Sporx)

Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

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Haber Yorumları (4)
ADALET: Ligde hakem desteği ve medya şişirmesiyle senelerdir şampiyon yapılan Galatasaray her Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 puanla dönüp durduğundan olacağı buydu.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Daha da beter olun katarşehiri şampiyon yapan masa başındakiler düşünsün bizene
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OSMAN SÜMER: Federasyonun yanlışları nedeniyle bizde futbol bitmiştir. En fazla rakip takımın cezasahasında bulunan SivasSpora 34 hafta lehine olan hiçbir penaltı verilmedi ve bariz attığı golllerde capraz cizgi cizilerek hopsait gerekcesi ile verilmedi. Hala adaletsizliğe devam eden bir fedarasyona kim dur diyecek. tam bir diktaterya. . .
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