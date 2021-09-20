Süper Lig şampiyonluk oranlarında sürpriz yaşandı! 5. hafta sonunda favori değişti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Ligde 6. haftaya girilirken şampiyonluk oranları değişti. İlk 4 hafta F.Bahçe favori görüldü, 5. haftada ise Beşiktaş ve F.Bahçe'nin şansları eşitlendi. 6. haftaya girilirken zirve el değiştirdi. Beşiktaş 2.70 oranla favori görülürken, eski favori Fenerbahçe'ye 3.05 oran açıldı. Beşiktaş ile puanı eşit olan yenilgisiz Trabzonspor'a 4.00 oran verilmesi dikkat çekti.
Süper Lig'in ilk 5 haftası geçildi, son şampiyon Beşiktaş perdeyi lider kapattı. Kartal 13 puanla lider, Trabzonspor aynı puanla averajla ikinci sırada yer aldı. İlk mağlubiyetlerini alan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'in dışında kaldı.
2.90'DA EŞİTLENDİ
Fenerbahçe ligin 3. haftasında 2.95, 4. haftada 2.90 ile favori görülüyordu. 5. haftaya girilirken ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 2.90 açıldı.
ZİRVE ARTIK KARTAL'IN
Beşiktaş 5. haftanın bitimiyle zirveye yerleşti. Siyah-Beyazlılar'a 2.70 verilirken, Fenerbahçe'de büyük düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk oranı 3.05 olarak belirlendi.
İşte yeni oranlar:
Beşiktaş: 2.70
Fenerbahçe: 3.05
Galatasaray: 3.50
Trabzonspor: 4.00
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