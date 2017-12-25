Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig’de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor.
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Regattin'in ortasında topa yükselen Özer'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
26. dakikada Osmanlıspor'da Vrsajevic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı atışı kazanan Osmanlıspor'da topun başına Musa Çağıran geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada ceza sahası içinde Muğdat ile duvar pası yapan Olcan'ın son pasında Muğdat topun üstünden atladı ve topla buluşan Soner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Lawal xx, Özer Hurmacı xx, Doukara xx, Tiago Pinto xx, Regattin xx, Musa Çağıran xx, Umar xx, Numan Çürüksu xx, Anıl Kara xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, MAxsö, Burak Ağaoğlu, Cikalleshi, Luiz Carlos, Eren İyican, Hasan Kılıç
Teknik Direktör: İrfan Buz
Akhisarspor: Lukac xx, Barbosa xx, Muğdat Çelik xx, Soner Aydoğdu xx, Onur Ayık xx, Orhan Taşdelen xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx, Mustafa Yumlu xx, Olcan Adın xx, Junior xx
Yedekler: Bora Körk, Alperen Babaca, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, İoan Hora, Kadir Keleş
Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu
Goller: Musa Çağıran (dk. 27) (Osmanlıspor), Soner Aydoğdu (dk. 36) (Akhisarspor)
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Akhisarspor) - ANKARA