Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha'nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlıja xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekici xx, Geraldo xx, Alper Potuk xx,, Emre Güral xx, Paintsil xx

Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar, Saba, Assane, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger xx, Özer Özdemir xx, Fabiano xx, Oğuz Yılmaz xx, Sakıb Aytaç xx, Diskerud xx, Murawski xx, Sagal xx, Mesanovic xx, Tusha xx, Rodallega xxx

Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Dossevi, Görkem Can, Mohamed, Özgür Çek, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Rodallega (dk. 7) (Y.Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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