Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti.

15.09.2019 19:07
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti. Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


65. dakikada sol kanattan Mehmet Sak'ın ortasında Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


69. dakikada sol kanattan Ankaragücü kalesine yaklaşan Bifouma'nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.


75. dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Yusuf Bozdoğan xx


Ankaragücü: Korcan xxx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Moke x (Cebrail Karayel dk. 89 ?), Sedat xx (Ricardo Faty dk. 64 xx), Canteros xx, Aydın x (Mehmet Sak dk. 60 xx), İlhan xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan Bekleviç, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Issam xx, Robin xx, Mustafa xx, Sakıb xx, Acquah xx, Chaleli xx (Murat Yıldırım dk. 73 xx), Guilherme xx (Özer Özdemir dk. 88 ?), Donald xx, Bifouma xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Jahovic xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza,


Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın


Goller: Jahovic (dk. 26), Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43), Donald (dk. 82) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kart: Kitsiou (dk. 75) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Ante Kulusic, Stelio Kitsio, Tiago Pinto (Ankaragücü), Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli (Yeni Malatyaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA
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