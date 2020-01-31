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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

31.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:04
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol sahasında 'ni ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca'nın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


59. dakikada sağ çaprazdan Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.


73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli'nin ceza sahası içine verdiği pasta Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xxx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut xx (Ponck dk. 86 ?), Azubuike xx, Elia xx (Guldbrandsen dk. 77 xx), Visca xxxx, Crivelli xxx, Demba Ba xx (Aleksic dk. 80 ?)


Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Uğur, Muhammed Emin, Emre


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Mattias xx, Toure xx, Erdem xx, Baiano xx, Yasin xx (Nadir dk. 80 ?), Berat xx (Soner dk. 67 xx), Ayite xxx, Candeias xx (Rahmetullah dk. 80 ?), Sefa xx


Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Jens, Diallo, Ramos, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Crivelli (dk. 8), Visca (dk. 48 ve 73) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Baiano (Gençlerbirliği), Crivelli (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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