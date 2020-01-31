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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

31.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:03
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol sahasında 'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde Demba Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


8. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


29. dakikada Candeias'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xxx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut xx, Azubuike xx, Elia xx, Visca xx, Crivelli xxx, Demba Ba xx


Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Muhammed Emin, Emre, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Mattias xx, Toure xx, Erdem xx, Baiano xx, Yasin xx, Berat xx, Ayite xxx, Candeias xxx, Sefa xx


Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Nadir, Rahmetullah, Jens, Soner, Diallo, Ramos, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Crivelli (dk. 8) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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