Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şut direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Uğur Uçar xx, Ravil Tagir xx, Leo Duarte xx, Bolingoli Mbombo xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Mahmut Tekdemir xx, Ömer Ali Şahiner xx, Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Nacer Chadli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Okechukwu Azubuike, Tolga Ciğerci, Enzo Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Aziz Behich xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Nehuen Paz xx, Zoran Kvrzic xx, Joseph Attamah xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx, Daniel Amramovski xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sarı kart: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir)

(Uygar Aydın/ İHA)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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