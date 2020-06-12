Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Yeni tip koronavirüs salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar ilk kez İngilizce olarak, İrlanda ve Birleşik Krallık kanalında seyirciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayınlanacak. BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu. Karşılaşmalar ilk kez İngilizce olarak, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta seyirciyle buluşacak. 3 MAÇ YAYINLANACAK İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek. Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak. Kaynak: AA