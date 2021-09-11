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Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

34. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Mensah'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemin Tunç xx

Kayserispor: Lung xx, Carole xx, Kolovetios xx, Yasir Subaşı xx, Ramazan xx, İbrahim xx, Attamah xx, Mensah xx, Emrah xx, Thiam xx, Gökhan xx

Yedekler: Bilal, Cardoso, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadıku xx, Travnık xx, Hajradınovıc xx, Umut xx, Yusuf xx, Jorgensen xx

Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan, Donk, Ahmet, Dırar

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Mensah (dk. 34) (Kayserispor)

Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: Kayserispor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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