Süper Lig: Kayserispor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Kayserispor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdt Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzıc xx, Karlo Muhar xx, Attamah xx, Avramovski xx, Ramazan Civelek xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attıla Szalaı xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx, Ferdi, Osayı Samuel xx, Pelkas xx, Valencia xx

Yedekler: Harun Tekin, Maurıcıo, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Kayseri'den gol sesi geldi, Arjantinli futbolcunun hatasının faturası ağır oldu! Canlı anlatım
Kayseri'den gol sesi geldi, Arjantinli futbolcunun hatasının faturası ağır oldu! Canlı anlatım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Kayserispor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.05.2021 21:29:44. #1.13#

title