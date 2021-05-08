Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay çıkardı.

29. dakikada Kvrzıc'in pasında topla buluşan Henrique top yere düşmeden şutunu çekti. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

43. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Kvrzic, Kolovetsios xx, Paz xx, Aziz Eraltay xx, Attamah xx, Muhar xx, Lennon xx, Avramovski xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gaziantep FK: Günay xx, Güvenç xx, Olkowski xx, Miranda xx, Djilobodji xx, Jefferson xx, Osama xx, Oğuz Ceylan xx, Morais xx, Sousa xx, Maxim xx, Dicko xx

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kenan Özer, Muhammet Demir, Güray, Kozulje, Mirza Cihan, Castıllo, Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kart: Paz (Kayserispor) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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