Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

27. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Moubandje defansın arkasında pasında topla buluşan Efkan'ın tek pasında topu alan Bareiro'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sağ kanattan Koomson'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+3. dakikada Tarkan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Varga'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tarkan Serbest xx, Oussama Haddadi xx, Loret Sadiku xx, Daniel Drinkwater xx, Koomson xx, Kevin Varga xx, Haris Hajradinovic xxx, Isaac Thelin xx

Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Bistrovic, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tayfur Bingöl x, Steven Coulker x, Fatih Aksoy x, Moubandje x, Manolis Siopis x, Salih Uçan ? (Davidson dk. 5 x), Berkan Kutlu x, Efecan Karaca xx, Efkan Bekiroğlu x, Adam Bareiro x

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Juanfran, Umut Güneş, Tzavellas, Kadzior

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Hajradinovic (dk. 36), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

(Oğuzhan Ort/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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