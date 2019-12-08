Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Ben Youssef'i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
21. dakikada Elneny'in pasında yay üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruş kaleci Fatih'te kaldı.
24. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita'nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi. 1-0
39. dakikada Diaby'nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin'in vuruşunda top filelerle gitti. 1-1
44. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın sert şutu baraja çarpıp kornere çıktı.
45+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caner Erkin'den seken topu önünde bulan Elneny'nin şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ekrem Kan xx, Ali Saygın Ögel xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez ?, Sadiku xx, Hajradinovic xx, Quaresma xx, Heintz xx, Mustafa Pektemek xx, Koita xx
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Khalili, İlhan, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida x, Roco xx, Rebocho x, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Ljajic x, Caner xx, Burak x
Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24) (Kasımpaşa), Caner Erkin (dk. 39) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Karim Hafez (dk. 15) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Koita (Kasımpaşa), Atiba, Burak Yılmaz (Beşiktaş) - İSTANBUL