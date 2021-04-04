Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Welinton'un ceza sahası içerisinde Thelin'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.

56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

90+3. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

90+5. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın kullandığı kornerde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tosic xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Aytaç xxx (Bistrovic dk. 66 x), Koomson xx (Anıl Koç dk. 66 x), Varga xx (Drinkwater dk. 74 x), Hajradinovic xx (Tarkan dk. 90+2 ?), Thelin xx

Yedekler: Ramazan, Tarkan, Koita, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Doğucan

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx (Oğuzhan dk. 72 x), Wellinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Souza xx, Rosier xx, Ljajic xx (Gökhan Töre dk. 57 x), Atiba xx, N'koudou xx, Larin xx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Aytaç (dk. 19) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Aytaç, Tosic, Ertuğrul (Kasımpaşa), Wellinton (Beşiktaş) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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