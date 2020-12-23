Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

23.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:04
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Dicko'nun kaleci Ertuğrul tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı Maxim kullandı. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Aytaç Kara kafayı vurdu. Bu pozisyonda Günay son anda topu kornere yolladı.

25. dakikada Mirallas'ın sağdan yaptığı ortada topu kapan Güray, ceza sahası önündeki Maxim'e çıkardı. Bu futbolcu düzeltip sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

38. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Hodzic'den önce son anda Djilobodji dokunarak topu kornere yolladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Brecka x, Tarkan ? (Tirpan dk. 10 x), Haddadi x, Sadiku x, Yusuf Erdoğan xx, Hajradinovic xx, Aytaç Kara xx, Varga x, Hodzic x

Yedekler: Erdem, Anıl Koç, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Alan Lima, Mehmet Feyzi, Furkan, Doğucan, Yasin

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gaziantep FK: Günay xxx, Kana-Biyik xxx, Djilobodji xxx, Tosca xxx, Oğuz Ceylan xx, Maxim xxxx, Nogueira xxx, Güray Vural xxx, Mirallas xx, Dicko xxx, Kenan Özer xxx

Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa Burak, Kubilay Aktaş, Ribeiro, Olkowski, Kozulj, Vetrih, Enver Cenk, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Maxim (dk. 9 pen. ve dk. 25) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Marius Sumudica (Teknik direktör), Tosca (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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