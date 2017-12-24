Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.

20. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

26. dakikada Okay'ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defans çarparak kornere gitti.

27. dakikada sağ kanatta bulunan Poko'nun pasında İlhan'ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Onur'dan seken topa Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx

Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx, Serdar xx, Yatabare xx

Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Kerim, Hakan, İshak, Traore, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx, Mustafa xx, Mas xx, Okay xx, Onazi xx, Yusuf xx, Abdülkadir xx, Olcay xx, Burak xx

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Sosa, Volkan Şen, Bero, N'doye, Rodallega

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: İlhan (Kardemir Karabükspor) - İSTANBUL

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