HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak

Yeni sezon fikstürü çekilen 21 takımlı Süper Lig'de 2020/21 sezonunun derbi tarihleri de belirlendi. TFF'nin aldığı karardan ötürü ilk 3 hafta içerisinde yer alan Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde seyirci olmaması durumu, sosyal medyayı hareketlendirdi. Bu durumun düzeltilmesi adına paylaşımlar yapıldı.

26.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:31

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. Pandemi nedeniyle ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyircinin stadyumlara alınacağı ligde ilk 3 haftaya 2 derbi müsabakası denk geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtimiz günlerde aldığı bu karara göre 1. hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ile 3. hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi seyircisiz oynanacak. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada taraftarlar duruma tepki gösterdi. Derbilerin seyircili oynanması üzerine paylaşımlar yapıldı.

"SEYİRCİLİ OYNANMASINI UMUT EDİYORUZ"

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da derbinin seyircili oynanması gerektiğini vurguladı ve "3. hafta Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda maçımız var. Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını umut ediyoruz. Bu güzel derbinin karşılıklı seyircilerle oynanmasının sezona renk katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak. Turuncu lacivertlilerin bu maçı da TFF'nin kararı gereği seyircisiz olacak.

Ekim ayı öncesinde ilk üç hafta seyircisiz oynanacak diğer maçlar ise şu şekilde:

Süper Lig'in yeni sezonunda iki derbi pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Süper Lig'in yeni sezonunda iki derbi pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Süper Lig'in yeni sezonunda iki derbi pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün Dünya
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Sağlık
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden...
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Ekonomi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek Ekonomi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı
Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı
Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri
Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek
Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 22:31:43. #1.14#
title