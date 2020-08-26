Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Yeni sezon fikstürü çekilen 21 takımlı Süper Lig'de 2020/21 sezonunun derbi tarihleri de belirlendi. TFF'nin aldığı karardan ötürü ilk 3 hafta içerisinde yer alan Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde seyirci olmaması durumu, sosyal medyayı hareketlendirdi. Bu durumun düzeltilmesi adına paylaşımlar yapıldı.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. Pandemi nedeniyle ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyircinin stadyumlara alınacağı ligde ilk 3 haftaya 2 derbi müsabakası denk geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtimiz günlerde aldığı bu karara göre 1. hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ile 3. hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi seyircisiz oynanacak. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada taraftarlar duruma tepki gösterdi. Derbilerin seyircili oynanması üzerine paylaşımlar yapıldı.

"SEYİRCİLİ OYNANMASINI UMUT EDİYORUZ"

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da derbinin seyircili oynanması gerektiğini vurguladı ve "3. hafta Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda maçımız var. Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını umut ediyoruz. Bu güzel derbinin karşılıklı seyircilerle oynanmasının sezona renk katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak. Turuncu lacivertlilerin bu maçı da TFF'nin kararı gereği seyircisiz olacak.

Ekim ayı öncesinde ilk üç hafta seyircisiz oynanacak diğer maçlar ise şu şekilde: