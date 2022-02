Süper Lig'in yayın hakları kimde? Süper lig maçları nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları yayın ihalesinde son durum nedir?

TFF, Süper Lig ve 1. Lig için yayın ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. 4 ana paketten oluşacak ve yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale için ilk teklifler 14 Şubat'ta alınacak. Gerek görülmesi durumunda ise sonraki teklif verme ve ihalenin sonuçlandırılması tarihi 21 Şubat olarak belirlendi.

SÜPER LİG YAYIN HAKLARI KİMDE?

2010 Ocak'ında yayın hakları konusunda A, B ve C olmak üzere üç farklı sınıf için ihale yapıldı. A paketi ligin isim hakkını pazarlama, haftada en az dört lig maçı canlı olarak yayımlama, tüm maçların çekimini yapma ve bu yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama; B paketi lig maçlarının geniş özeti ile üç dakikalık haber amaçlı görüntülerini başka kuruluşlara satma; C paketi ise gol görüntülerinin cep telefonlarından izlenmesini içeren mobil yayın hakkını kapsamaktaydı. A paketini 321 milyon dolarla Digiturk, B paketini 40 milyon 210 bin dolarla TRT, C paketini ise 13 milyon 500 bin dolarla Türk Telekom aldı. Bu sonuçla ligdeki maçların yayın hakkı 2013-14 sezonu sonuna kadar Digiturk'te oldu. İhale sonrasında yapılan sözleşmedeki uzatma hakkını da kullanan kurum, 2014-15 sezonunda da lig maçlarını yayımladı.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarının yayın hakkı, herhangi bir ihale açılmadan Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma sonrasında Digiturk'te kaldı. Rekabet Kurumu ayrıca, Digiturk ile anlaşma yapmaları halinde diğer dijital platformlardan da lig maçlarının izlenebileceği yönünde karar verdi.

4 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan anlaşma ile Süper Lig AŞ'nin kurulmasının resmi imzası atılmış oldu. Bu anlaşma uyarınca 2017 yılında yayın ihalesi kanunda yapılacak değişiklikten sonra Kulüpler Birliği Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir. Eylül 2015'te TRT ile Turkuvaz Medya Grubu arasında maç özetlerinin, TRT'de yayımlanmasından 15 dakika sonra a Haber ve a Spor'da yayımlanması konusunda anlaşma sağlandı. Ekim 2016'da, 2016-17 sezonu için ligin özet görüntülerinin yayın haklarını TRT satın aldı. Yine aynı ay içerisinde TRT ile NTV arasında yapılan anlaşmayla birlikte maç özetleri NTV ve NTV Spor'da da yayımlanmaya başladı. 21 Kasım 2016'da, 2017-18 sezonundan itibaren beş sezon boyunca Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devri için ihale gerçekleştirildi. İhale sonucunda Digiturk; Süper Lig maçlarının tamamının canlı yayımlama, bu yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama, görüntülerin mobil yayın haklarına, verdiği $500 milyon+KDV'lik teklifiyle sahip oldu.

SÜPER LİG YENİ YAYIN İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

20 Şubat 2022'de Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın ihalesine çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu sürpriz bir karara imza attı. TFF, Süper Lig'in yayın ihalesinin şartnamesine muhammen bedel bir nevi taban fiyat koymadı. Yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale 4 ana paketten oluşacak. Paket 1 olarak isimlendiren grubun tamamını satın alan kurum, en güçlü tek yayıncı olacak.

PAKET 1'İN TAMAMINI ALAN EN GÜÇLÜ YAYINCI OLACAK

Ajansspor'un haberine göre, yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.

PAKET 1-A

Hafta sonuna denk gelen toplam 210 (2022-23 sezonu için bu rakam 238) Süper Lig maçının canlı yayını.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 8 derbi maçı

PAKET 1-B

Yine hafta sonuna denk gelecek toplam 60 (2022-23 sezonu için 68) Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 4 derbi maçı

PAKET 1-C

Süper Lig'de oynanacak 36 maçın canlı yayını

TFF, ŞARTNAMAYE MUHAMMEN BEDEL KOYMADI

Şartnamede TFF İhale Komisyonu'na geniş inisiyatif tanınıyor. Tekliflerine uygun bulunmaması halinde ihaleyi iptal edebilir. Bu şartnamedeki en dikkat çekici noktalardan biri muhammen bedel konulmaması. Türkiye'deki ihalelerde sıklıkla konulan muhammen bedel, bir nevi taban fiyat. Yani ihaleye girecek firmalar, muhammen bedelin altında teklif veremez. TFF ise bu kez geçmiş ihalelerdekinin aksine muhammen bedel koymadı şartnameye.

MUHAMMEN BEDEL NEDİR?

Bilirkişinin, bir malın satılabileceği alt sınırı için biçtiği tahmini fiyat veya orandır. Açıklanan muhammen bedel gerçekleştirilecek bir ihalenin piyasa değerini belirler. Söz konusu muhammen bedel, satılacak mal, ürün veya hizmetin en alt değerini ifade eder. Satışa konu olan şey, muhammen bedelin altında ihale edilemez.

