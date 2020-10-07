Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
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Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu

07.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:44
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu 16 milyon euroyla Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır'ı, Abdülkadir Ömür ile Edin Visca takip etti.

2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesiyle Süper Lig'deki en değerli futbolcular da belli oldu.

Transfermarkt internet sitesinin yayımladığı listede zirvede Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. 24 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtildi. Uğurcan'ı takım arkadaşı Abdülkadir Ömür, 13 milyon euro ile takip ederken, listenin üçüncü sırasında ise son şampiyon Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca yer aldı. Transfer döneminde adı birçok takım ile anılan ve son olarak turuncu-lacivertliler ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Visca'nın piyasa değeri 12 milyon 500 bin euro.

Kalecilerde Uğurcan Çakır'ın ardından Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın 8 milyon euro, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'un da 5 milyon euro değeri var.

DEFANSTA EN DEĞERLİ MARCELO SARACCHİ

Süper Lig'de en değerli defans oyuncusu ise Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi. Saracchi'nin piyasa değeri 8 milyon euro. Onu 6 milyon 700 bin euro ile Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol oyuncu Francisco Montero takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 6 milyon euro değerleri ile siyah-beyazlılardan Hırvat oyuncu Domagoj Vida ve Galatasaray'ın yeni transferi Norveçli Omar Elabdellaoui yer aldı.

Orta sahada ise en değerli isim Abdülkadir Ömür. Ömür'ü, Edin Visca takip ediyor. Üçüncü sırada ise 10 milyon euro piyasa değeri ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci bulunuyor.

FORVETLERDE MBWANA SAMATTA ZİRVEDE

Süper Lig'in en değerli forveti ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta oldu. Samatta, 9 milyon 500 bin euro güncel piyasa değeriyle dikkat çekiyor. 27 yaşındaki futbolcuyu, Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe 6 milyon 500 bin euro ile takip etti. Üçüncü sırada ise 6 milyon euroyla Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli var.

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu şöyle:

1 - Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 16 milyon euro

2 - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) 13 milyon euro
3 - Edin Visca (Başakşehir): 12 milyon 500 bin euro
4 - İrfan Can Kahveci (Başakşehir): 10 milyon euro
5 - Mbwana Samatta (Fenerbahçe): 9 milyon 500 bin euro
6 - Giuliano (Başakşehir): 9 milyon euro
7 - Marcelo Saracchi (Galatasaray): 8 milyon euro
8 - Altay Bayındır (Fenebrahçe): 8 milyon euro
9 - Nacer Chadli (Başakşehir): 8 milyon euro
10 - Adem Ljajic (Beşiktaş): 8 milyon euro
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HA: alan olmadıktan sonra istersen yüz ikiyüz üçyüz belirle ne önemi var
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