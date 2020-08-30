Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu UEFA Finansal Fair-Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor, liglerin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor. Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ise en pahalı oyuncu sıralamasında ise bordo-mavili takım adına ilk 3 sırayı paylaştılar.

Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 86 milyon euroluk değeri ile Süper Lig'in en kıymetli takımı oldu.

Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 bin euro, Galatasaray 69 milyon 250 bin euro, Başakşehir 62 milyon 330 bin euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 bin euro piyasa değerine sahip.

EN PAHALISI ALEXANDER SORLOTH

Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth'u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 milyon euro, Abdülkadir Ömür ise 13 milyon euroluk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 milyon 500 bin euroyla dördüncü sırada kendine yer buldu.

BANKALAR BİRLİĞİ DIŞINDA BORCU BULUNMUYOR

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 milyon euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 milyon euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 milyon euro borç ödedi.

BORSADA YÜZDE 320 DEĞER KAZANDI

Trabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.

TAKIM MALİYETİ 14 MİLYON EUROYA KADAR DÜŞECEK

Trabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 milyon euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon euro civarına inmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA