Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor. Zirve yolunda rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, yaşayacakları olası bir puan kaybında şampiyonluğu mucizelere bırakacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Şampiyonluk umutlarını bir sonraki haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, düşme potasında yer alan BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapma lüksü olmayan sarı-lacivertlilerin tek hedefi 3 puan.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Obertan, Omolo, Boumal, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan