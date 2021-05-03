Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor. Zirve yolunda rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, yaşayacakları olası bir puan kaybında şampiyonluğu mucizelere bırakacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.