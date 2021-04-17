Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı
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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı
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Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Fırtına, 90+6'da yediği penaltı golüyle 3 puanı kaçırdı. Bu sonuçla bordo-mavililer, son 4 maçından da beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Hatay'ı ağırladı. 1-1 sona eren mücadelede Fırtına, son dakikada yıkıldı.

90+4 PENALTI! 90+6 TEKRAR

Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Jorge Djaniny kaydetti. Bordo-mavili takımda bu sezon 26 lig maçında çıkan Jorge Djaniny, 6 gollük performans sergiledi. Hatayspor'da 90+4'de Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin penaltı kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6. dakikada Aaron Boupendza topun başına geldi ve golü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.

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