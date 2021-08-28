Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
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Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam getirdi. Bu sonucun ardından Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, 3 maçın sonunda henüz puanla tanışamadı.

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve puan hasretini sürdürdü.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLEN MAME THIAM GALİBİYETİ GETİRDİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, 4. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam getirdi. 1-0 biten mücadelenin ardından Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, 4 puana yükseldi. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'in ise henüz ligde puanı bulunmuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Ali Gülhan
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Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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