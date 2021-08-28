Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam getirdi. Bu sonucun ardından Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, 3 maçın sonunda henüz puanla tanışamadı.