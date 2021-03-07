Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile DG Sivasspor kozlarını paylaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile DG Sivasspor kozlarını paylaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

07.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:59
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile DG Sivasspor kozlarını paylaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, dün Beşiktaş'a kaybettiği liderliği tekrardan geri almak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 1 haftayı bay geçen Beşiktaş ile aynı maç sayısında bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesinde 57 puanla 2. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da cezalı olan Mostafa Mohamed sahadaki yerini bu maçta alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emre Taşdemir de Sivas maçı kadrosunda olmayacak. Claudemir, Caner Osmanpaşa, Appindagoye, Cofie, Muammer ve Rybalka sakatlıkları nedeniyle, Erdoğan Yeşilyurt ise cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Boyd, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

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