Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı. Bu sonuçla Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI TARİHİNDE İLK KEZ

Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.