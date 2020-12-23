Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan