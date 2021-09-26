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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında ceza sahası içinde Doukara'nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.

18. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında ceza sahası içinde Diabate topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Murat Altan xx, Oğuzhan Aksu

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Diabate xxx, Flavio xx, Suleymanov xx, Sergio xx, Doukara xxx (Balde xx dk. 30),

Yedekler: Onurcan, Sankhare, Umut, Douglas Silva, Emre, Erol Can, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, Attamah xxx, Carole xx, Cardoso xx, Emrah xx, Mensah xx, Mame Thiam xx

Yedekler: Cenk, Fernandes, Mustafa, Kemen, Emre, Uğur, Gavranovic, Carlos Mane, Yasir Subaşı, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Diabate (dk. 21) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich (Giresunspor) - GİRESUN

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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