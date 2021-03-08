Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

08.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:26
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Zulj'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda savunmadan Schwechlen'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Berkan'ın vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı yumruklarıyla çıkardı.

31. dakikada Berkan'ın serbest vuruştan ceza sahasına kestiği ortada yaşanan karambolde Ndiaye'nin şutunda kaleci Szumksi topu kornere çeldi.

38. dakikada Berkan'ın köşe vuruşundan kestiği ortada Halil kafayı vurdu. Kaleci Szumki'nin çeldiği topu önünde bulan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topun ağlara gitmesini engelledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Zulj xx, Diabate xx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Jahovic, Ideye, Esiti, Burekovic, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ünal Karaman

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat Uçar xx, Costa xx, Schwechlen xx, Bergdich xx, Osman Çelik xx, Boumual xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Aatıf xx, Rashani xx, El Kabir xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Butko, Hasan Hatipoğlu, Omolo, Novikovas, Buğra Çağıran, Emrah Başsan, Teikeu, Oltan Karakullukçu, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Schwechlen (dk. 4 k.k)(Göztepe)

Sarı Kartlar: Ndiaye (Göztepe), Murat Uçar (BB Erzurumspor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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