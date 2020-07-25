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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
25.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:31

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlıyor. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Kemal Yılmaz x, Samet Çavuş x

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir x, Erdem Özgenç x, Flavio x, Arda Kızıldağ x, Halil İbrahim Pehlivan x, Berat Ayberk Özdemir x, Soner Dikmen x, Daniel Joao Santos Candeias x, Gökhan Altıparmak x, Giovanni, Sio x, Sami İlker Karakaş x

Yedekler: Atalay Gökçe, Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Floyd Ama Nino Ayite, Zargo Toure, Johannes Hendrikus Josephus Van Beijnen, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Abdullah Şahindere

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Enzo Roco x (Necip Uysal dk. 39 x), Rıdvan Yılmaz xx, Elneny xx, Diaby xx, Atiba Hutchinson xx, Boyd xx, Nkoudou xx, Güven Yalçın xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Atiba Hutchinson, Tyler Boyd (Beşiktaş) - ANKARA

Kaynak: İHA

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