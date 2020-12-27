Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

27.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:48
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Müsabakayı 3-1 kazanan Gaziantep FK, üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 27'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Dicko'nun pasında Mirallas'ın ceza sahası içinde kale önünde yaptığı vuruşu kaleci Marafona güçlükle kurtardı.

61. dakikada Mirallas'ın pasında sol çaprazda topla buluşup ceza sahasına giren Maxim'in plase vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

69. dakikada Alanyaspor'un kullandığı kornerde kaleci Günay meşin yuvarlağa müdahale etti. İkinci kez kaleye yönelen top direkten dönüp Günay'da kaldı.

86. dakikada Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı tehlikeli orta kaleci Günay'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pavel Olkowski xx, Alın Tosca xxx, Papy Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Güray Vural xxx, Vetrih xx (Jefferson dk. 78 x), Maxim xxx (Zvonimir Kozulj dk. 73 x), Kevin Mirallas xxx (Furkan Soyalp dk. 89 ?), Nouha Dicko xxx (Kenan Özer dk. 73 x), Muhammet Demir xxx (Andre Felipe dk. 78 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Morais, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona x, Juanfran x (Tayfur Bingöl dk. 46 x), Georgios Tzavellas xx, Caulker xx, Francois Moubandje x (Bareiro dk. 63 x), Manolis Siopis xx (Efkan Bekiroğlu dk. 46 x), Salih Uçan xx (Umut Güneş dk. 63 x), Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Davidson xxx, Babacar x (Mustafa Pektemek dk. 23 x)

Yedekler: Ahmet Günay, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29), Maxim (dk. 61) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Kana Bıyık, Mirallas, Maxim, Vetrih, Andre Felipe (Gaziantep FK), Salih Uçan, Tzavellas, Umut Güneş, Caulker (Alanyaspor) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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