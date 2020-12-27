Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

27.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:35
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada orta sahada topla buluşan Dicko, rakip ceza alanına girerek vuruşunu yaptı ve topu kaleci Morafana'nın bacaklarının arasından ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Alanyasporlu Berkan'ın ceza alanı ön çizgisinden zayıf şutuna Babacar ayak koydu ancak top dışarı çıktı.

15. dakikada Davidson ceza alanına sert kestiği ortaya Babacar kafayla dokundu, top farklı şekilde auta gitti.

26. dakikada sol kanattan topla ceza alanına girerek vuruşunu yapan Davidson'un şutu önce Vetrih'e sonra da yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Mirallas sağ direk dibinden içeri çevirdi, kale önünde topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

45. dakikada orta sahadan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhemmet Demir, şut atmak yerine pas vermeyi tercih edince top farklı şekilde dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx,

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pavel Olkowski xx, Alın Tosca xx, Papy Djilobodji xx, Kana Biyik xx, Güray Vural xx, Vetrih xx, Maxim xx, Kevin Mirallas xxx, Nouha Dicko xx, Muhammet Demir xxx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Andre Felipe, Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona x, Juanfran x, Georgios Tzavellas x, Caulker xx, Francois Moubandje x, Manolis Siopis xx, Salih Uçan xx, Berkan Kutlu x, Efecan Karaca xx, Davidson xxx, Babacar x (Mustafa Pektemek dk. 23 x)

Yedekler: Ahmet Günay, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Bareiro, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Salih Uçan (Alanyaspor)

Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Hatice Şendil Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı) | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:51:42. #1.14#
title