Süper Lig: Galatasaray: 2 Göztepe: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Galatasaray: 2 Göztepe: 1 (İlk yarı)

22.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:55
Süper Lig: Galatasaray: 2 Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin çektiği şutu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

9. dakikada sağ taraftan Omar'ın ceza sahası içine açtığı ortada Arda Turan topu kafayla Belhanda'ya indirdi. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada Donk'un ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Arda Turan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

14. dakikada Halil'in sağ taraftan girerek ceza sahasına açtığı ortada içeride Soner'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içine açtığı ortada Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Arda'nın şutunu kaleci Megyeri kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çavuş xx

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Omar xxx, Luyindama xx, Donk xx, Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xxx, Belhanda xx, Feghouli xx, Arda Turan xxx, Diagne xx

Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ, Sekidika, Ali

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Göztepe: Megyeri xx, Gassama xx, Atınç xx, Marko xx, Berkan xx, Yalçın xx, Obinna xx, Soner xxx, Halil xx, Tripic xx, Cherif xx

Yedekler: Arda, Tarouco, Costa, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burak, Burekovic, Efe, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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