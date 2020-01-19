Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.
22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xxx, Donk xx, Marcao xx, Sarrachi xxx, Seri xx, Lemina xxx, Feghouli xx, Ömer Bayram xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao x
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki xx, Mustafa xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx, Sacko xx, Olcay xx, Aissati xx, Rodallega xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Estupinan, Recep Niyaz, Alihan Alkan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Emre Akbaba (dk. 26) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski (Denizlispor) - İSTANBUL