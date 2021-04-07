Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında DG Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında DG Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Fajr'in arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Podolski'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

58. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci kornere çeldi.

66. dakikada ceza alanı dışından Fredy'in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(2-3)

69. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Podolski'nin sert şutunu kaleci çeldi.

74. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

88. dakikada Gradel'in sol kanattan arka direğe kestiği ortada Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

90+3. dakikada Kayode pasını ceza alanı içindeki Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-4

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Eren Albayrak x, Doğukan Sinik x (Omar İmeri dk. 81 ?) Ufuk Akyol x (Naldo dk. 46 x), Sidney Sam x (Serdar Gürler dk. 71 x), Fredy xxx, Amilton xx, Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Mevlüthan Ekelik, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac xx (Dominges de Souza dk. 71 x), Fajr xx, Boyd xxx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 71 x), Hakan Arslan xx, Gradel xxx (Kone dk. 90 ?), Yatabare xxx (Kayode dk. 82 x)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Caner Osmanpaşa

Gol: Boyd (dk.1 ve 36), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 90+3) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen. ve 66) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural (DG Sivasspor), Doğukan Sinik, Fredy (FT Antalyaspor)

(Cafer Eser - İsa Akar/İHA)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:47:58. #1.15#
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