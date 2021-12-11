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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşu defanstan döndü.

5. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha pasını içeriye çıkardı, Doğukan Sinik'in vuruşu üstten auta gitti.

17. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik'in şutunu kaleci kornere çeldi.

23. dakikada Hamsik'in pasını alan Nwakaeme'nin vuruşunu kaleciyi geçti, topu defans son anda kornere attı.

24. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hugo'nun kafasını kaleci çıkardı. Altı pas içinde kalan topu Conelius ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içindeki şutu Edgar'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Antalyaspor'da Fredy kalecinin solundan penaltıyı gole çevirdi. 1-1

45. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Mehmet Emin Tuğrul x

FT Antalyaspor: Boffin x, Güray Vural x, Naldo x Kudriashov x, Veysel Sarı x, Bünyamin Balcı x, Poli x, Fredy x, Doğukan Sinik x, Ghacha x, Mukaıru x,

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Trabzonspor: Uğurcan x, Dorukhan x, Edgar x, Bruno Peres x, Hugo x, Berat Özdemir x, Hamsik xx, Nwakaeme ? (Yusuf Sarı dk. 28 x), Bakasetas x, Cornelius xx,Djanny x

Yedekler: Arda Akbulut, Sıopis, Abdülkadir Ömür, Koita, İsmail Köybaşı, Denswıl,Abdülkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelıus (dk. 24) (Trabzonspor), Fredy (dk. 35 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Edgar (Trabzonspor) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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