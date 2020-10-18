Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

18.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:05
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. hafta maçında FT Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Süper Lig'in 5. hafta maçında FT Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci kurtardı.

3. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sidney Sam gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Naldo'nun şutu üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

28. dakikada Kevin Mirallas, ceza yayı üzerinde topsuz alanda Veysel Sarı'ya faul yapınca maçın hakeminden gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin sert şutu yan direğe çarptı.

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler x, Abdullah Bora Özkara x, Baran Eraslan x

Antalyaspor: Boffin x, Kudriashov x, Veysel Sarı x, Naldo x, Mert Yılmaz x, Bünyamin Balcı x, Nuri Şahin x, Amilton xx, Podolski xx, Sidney Sam xx, Jahovic x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Orgill, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç x, Morais x, Toşca x, Kana Bıyık x, Djilobodji x, Oğuz Ceylan x, Dicko x, Sousa x, Giray Vural x, Mirallas x, Maxim x

Yedekler: Çağlar Akbaba, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Kozulj, Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumidica

Gol: Sidney Sam (dk. 3) (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Mirallas (dk. 28) (Gaziantep Futbol Kulübü)

Sarı kart: Sousa, Mirallas, Djilobodji (Gaziantep Futbol Kulübü), Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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