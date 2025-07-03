Süper Lig fikstür çekimi tarihi, TFF tarafından paylaşıldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Takımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken gözler Süper Lig fikstür çekimine çevrildi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN, KİM OYNAYACAK?

Trendyol süper Lig'de ilk hafta maçı 8 - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İlk maçın hangi takılar arasında olacağı ise 4 Temmuz 2025 tarihinde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak Süper Lig fikstür çekimi sonrasında belli olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8-11 Ağustos 2025'te başlayacak, ilk yarı 19-22 Aralık 2025'te sona erecek, ikinci yarı ise 3-6 Ocak 2026'da start alarak 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz 2025 Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Süper Lig kura çekiminin beIN Sports kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.