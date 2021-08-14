Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada orta alanda topu alan Jefferson Junior'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi.

10. dakikada Ahmed Musa'nın sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Pesic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji'nin müdahalesiyle ağlara gitti. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde topu alan Dicko, Karagümrüklü futbolcunun müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sagal topu ağlara gönderdi. 1-1

19. dakikada topu alan Erhun'un ceza sahası içine ortasında Pesic kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

27. dakikada ceza sağası dışında topu alan Pesic'in sert şutunu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi.

35. dakikada sağ taraftan Olkowski'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Dicko'nun yaptığı vole vuruşunda topu Viviano iki hamlede kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Erhun xxx, Efe xx, Kerim Frei xx, Ahmed Musa xx, Pesic xxx

Yedekler: Yavuz, Jimmy Durmaz, Muhammed Egemen, Tunay, Samed, Vato Arveladze, Serhat, Salih Dursun, Burak, Salibur

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Ulaş xx, Ertuğrul xx, Hamza xx, Olkowski xx, Jefferson Junior xx, Furkan xx, Recep Niyaz xx, Sagal xx, Dicko xx

Yedekler: Ekrem, Mustafa, Toşça, Kenan, Halil, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza, Yusuf, Kitsiou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 10 k.k.), Pesic (dk. 19) (Fatih Karagümrük), Sagal (dk. 17 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Sagal (dk. 45+1) (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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