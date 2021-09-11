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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0

36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Altan xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xxx, Bertolacci xx, Erhun Öztümer xx, Tunay Torun xxx, Kerim Frei xxx, Pesic xxx

Yedekler: Yavuz Aygün, Ahmed Musa, Efe Tatlı, Münir Levent Mercan, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Karamoah

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Semih Güler x, Tayyip Sanuç x, Kaan Kanak x, Stambouli x, Lucas Castro x, Vargas x, Assombalonga x, Younes Belhanda x, Mario Balotelli x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Gökhan İnler, Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Pesic (dk. 14, 21) (Fatih Karagümrük)

(Oğuzhan Ort - Medeni Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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