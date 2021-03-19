Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

19.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:06
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Hedenstad'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Borini'nin şutu kaleci Doğan'da kaldı.

33. dakikada Lucas Castro'nun uzak direğe ortasında Jimmy Durmaz, topun yere inmesine izin vermeden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Lucas Castro'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce kaleci Doğan'ın parmak uçlarına ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Lucas Castro xx, Bertolacci xx, Salibur xx, Jimmy Durmaz xx, Borini x

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan Erdem, Campi, Aksel Aktaş, Ndao, Lens, Emre Çolak, Mevlüt, Sobiech

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kayserispor: Doğan xx, Ramazan xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Attamah xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx, Pedro Henrique xx, Avramovski xx, İlhan Parlak x

Yedekler: İsmail, Yasir, Miguel Lopes, Melih Okutan, Zoran Kvrzic, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Kevin Luckassen

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Gol: Jimmy Durmaz (dk. 33) (Karagümrük)

Sarı Kart: Avramovski (Kayserispor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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