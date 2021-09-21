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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic'in indirdiği topta Balkovec'in altı pasın içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Fredy'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Viviano son anda ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Mukairu'nun çıkardığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.

88. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Benatia xx (Burak Bekaroğlu dk. 46 x), Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Adnan Uğur xx (Erhun Öztümer dk. 64 x), Ahmed Musa xx (Emre Mor dk. 87 ?), Bertolacci xx (Vato Arveladze dk. 76 x), Jimmy Durmaz xx, Kerim Frei xx (Karamoh dk. 64 x), Pesic xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Efe Tatlı, Levent Mercan, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Nuri Şahin xx (Bünyamin Balcı dk. 76 x), Poli xx (Naldo dk. 90+2 ?), Wright xx, Milosevic xx (Fredy dk. 46 xx), Amilton xx (Mukairu dk. 76 x), Crivelli xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Vato Arveladze, Balkovec (Fatih Karagümrük), Wright, Crivelli (Antalyaspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Haber: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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