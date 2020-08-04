Süper Lig ekiplerinin 2020-21 sezonundaki harcama limitleri belli oldu Limiti en yüksek takım GalatasarayEn düşük limit Hes Kablo Kayserispor'da3 yeni Süper Lig ekibinin limiti 105 milyon 971 binİSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin gelecek sezon için harcama limitlerini açıkladı.

Limiti en yüksek takım Galatasaray

En düşük limit Hes Kablo Kayserispor'da

3 yeni Süper Lig ekibinin limiti 105 milyon 971 bin

İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin gelecek sezon için harcama limitlerini açıkladı.Son şampiyon Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sezon harcama limiti 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi. Galatasaray ise gelecek sezon için 493 milyon 398 bin 642 TL harcama yapabilecek. Beşiktaş'ın 298 milyon 99 bin 722 TL limiti bulunurken, Fenerbahçe'nin de 177 milyon 573 bin 89 TL harcama limiti olacak.LİMİTİ EN YÜKSEK TAKIM GALATASARAYTFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.EN DÜŞÜK LİMİT HES KABLO KAYSERİSPOR'DA

Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek. Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor, B.B Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.

Kaynak: DHA