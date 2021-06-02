Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü
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Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü

Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF'nin yabancı kuralını değiştirmesinin ardından Süper Lig kulüpleri kazan kaldırdı. Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, "Yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlarda, görüşlerimiz yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde bir karar çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi. Gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verilecek ve 2 sezon boyunca yabancı sayısı kademeli olarak düşürülecek. Alınan bu karar Süper Lig ekiplerinde infial yarattı. Kulüpler Birliği bir açıklama yaparak yenilenen kurala tepki gösterdi.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: TFF merakla beklenen kararı açıkladı! İşte yeni yabancı kuralı
Son Dakika: TFF merakla beklenen kararı açıkladı! İşte yeni yabancı kuralı
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